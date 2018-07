Maxime et Alizée (Pékin Express) "blessés" : Leur réponse aux vives critiques !

Le 12 juillet 2018, M6 a lancé la nouvelle édition de Pékin Express 2018 : La Course infernale. Les téléspectateurs ont pu découvrir le portrait de Maxime et Alizée, l'un des huit binômes. Dans celui-ci, le jeune couple de Neuilly a présenté sa vie de rêve entre voitures de luxe et hôtels cinq étoiles. Les deux candidats ont vivement été taclés suite à leur présentation. Lors d'une interview, ils sont revenus sur toutes les critiques qu'ils subissent.

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs que Maxime et Alizée ont réagi à tous les messages négatifs à leur sujet. "Nous avons été très surpris par ces commentaires. Les phrases qui ont choqué, c'était des phrases dites sur le ton de l'humour. En lisant les commentaires, nous n'avons pas été énervés mais blessés d'avoir choqué des gens", a déclaré le jeune commercial de 26 ans avant d'ajouter : "Ce n'était vraiment pas notre but. Quand je dis 'avec 100 000 euros, on ne fait pas grand-chose', c'était vraiment de l'humour. Je ne me souvenais même plus que j'avais dit ça. Après c'est de la télé."

"Les gens prennent ce qu'on dit au sérieux alors qu'on rigole et qu'on sait très bien qu'avec 100 000 euros, on fait beaucoup de choses", a également noté Maxime. Sur Instagram, le chéri d'Alizée est bien conscient d'exhiber ses biens luxueux : "À travers mes posts, je veux dire : 'Peu importe le niveau social ou le degré d'étude, clairement en France, on peut s'en sortir si on travaille et on n'est pas obligé de partir à l'étranger pour réussir.' Quand on me voit rouler en Porsche, on me traite de fils à papa mais les gens ne voient pas le travail que j'ai fait derrière pour me payer cela."

De son côté, Alizée affirme qu'ils "ne font pas semblant" car ils "ne sont pas comédiens". "Après c'est sûr que quand on ne nous connait pas, on peut agacer", a-t-elle avoué. "La seule chose que je regrette, c'est d'avoir blessé des gens. Les gens m'auraient connu il y a dix ans, quand j'étais livreur de hamburgers, je disais les mêmes conneries alors que je n'avais pas un rond", a ensuite conclu Maxime.