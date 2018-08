Maxime et Alizée (Pékin Express) éliminés : Pourquoi ils sont "déçus" du montage

Alors que personne ne s'y attendait, Maxime et Alizée ont été éliminés de Pékin Express 2018 : La Course infernale (M6) le 9 août 2018. Vivement critiqué au début de l'aventure, le couple de Neuilly a finalement conquis le coeur du public en respectant leur pacte avec Mehdi et Oussama.

S'ils sont fiers de leur parcours, Maxime et Alizée n'ont pas apprécié le montage final de Pékin Express 2018 : La Course infernale. Ils estiment en effet qu'il a donné une image erronée des deux tourtereaux qui ne reflète pas leur vraie personnalité. "On est déçus car nos personnages ont été un peu orientés mais c'est le jeu de la télé, a déclaré Maxime avant d'ajouter, On a surtout été déçus que des séquences positives de nous n'aient pas été montrées comme Alizée avec des enfants ou discutant avec des femmes."

Alizée reproche à la production de n'avoir pas dévoilé d'autres facettes de sa personnalité : "On n'est pas que comme on a bien voulu nous montrer à la télé. Je suis déçue des scènes qu'ils ont décidées de couper." Maxime n'a pas hésité à soutenir sa chérie. "Dans l'émission, ça ne collait pas au rôle qu'on nous avait donné. C'était plus marrant de voir Florian et Gabriel avec des locaux ou encore Mehdi et Oussama que nous deux", a-t-il conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site Télé-Loisirs.