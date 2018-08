Maxime Guény dans TPMP : Révélations surprenantes sur sa nouvelle chronique

Dans quelques semaines, Touche pas à mon poste fera son grand retour sur C8. S'il profite de ses vacances, Cyril Hanouna ne chôme pas pour autant. Après avoir confirmé l'arrivée de nouveaux chroniqueurs, ce dernier s'est confié sur l'avenir de Maxime Guény.

C'est sur son compte Twitter que Cyril Hanouna a révélé que le beau brun de 30 ans sera à la tête de sa propre chronique dès la rentrée. Le chroniqueur se glissera dans la peau d'un nouveau personnage et n'officiera plus en tant que journaliste médias. "Et j'en profite pour vous donner un scoop tous les jours dans TPMP à la rentrée, Stephane Burne alias Maxime Guény nous donnera l'actu people ! Grosses barres de rires ! De l'info et de la darka ! Tout ce qu'on aime quoi", a confirmé Baba le 5 août 2018.

Un défi de taille attend donc Maxime Guény ! Selon nos confrères de Télé Star, le chroniqueur restera toujours autour de la table avec ses camarades pour commenter l'actualité télé. Pour reprendre son ancien poste de journaliste médias, Cyril Hanouna fera appel à Christine Kelly et Nicolas Pernikoff.