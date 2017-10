Maxime (Koh-Lanta Fidji), un traître ? "Fabian m'a demandé de voter contre lui"

Que de rebondissements dans l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) diffusé vendredi 20 octobre 2017 ! Tugdual a été éliminé à la suite du rendez-vous des ambassadeurs, et à l'issue du conseil, c'est finalement Marvyn qui a dû quitter le jeu. Au moment des votes, Maxime a inscrit le prénom de son ami Fabian, avant de devoir départager Marvyn et Romain, ex aequo. Des choix discutés par les téléspectateurs... Dans les colonnes de Télé Star, le Lyonnais s'explique.

Contre toute attente, Maxime a voté contre son allié Fabian lors du conseil. Lynché sur la Toile, l'aventurier a une bonne explication à fournir ! "C'est pourtant très simple. C'était la volonté de Fabian. Juste avant le conseil, il m'a dit qu'il était épuisé physiquement et mentalement", confie Maxime. Plus encore, il assure que son ami lui a demandé "avec insistance" de voter contre lui. "Il l'a aussi demandé à Mélanie, je crois. Mais elle ne lui a pas obéi pensant que c'était une stratégie", précise le candidat. Une explication surprenante, d'autant plus que Fabian s'est imposé comme un véritable leader lors des derniers épisodes...

J'ai tenu mes engagements vis-à-vis de Marvyn

Mais Maxime ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il fallait voter soit contre Marvyn soit contre Romain, tous les deux à égalité, il a choisi d'éliminer Marvyn, avec qui il avait scellé un pacte. "J'ai voté Marvyn car je suis venu dans l'aventure pour affronter les meilleurs adversaires. Je n'ai rien contre Marvyn mais j'avais envie d'affronter Romain", confie-t-il, avouant s'être retrouvé complètement "paumé". "Si j'avais pu voter contre moi, je l'aurais fait", ajoute-t-il. Et de poursuivre : "Je ne suis pas un traître mais certains vont le penser, certains risquent de m'appeler la girouette, le mec qui n'a pas de valeurs ni de parole (...) J'ai tenu mes engagements vis-à-vis de Marvyn, je lui avais promis la réunification, il y a été."

Mais Maxime sait bien qu'après ces deux votes, l'ambiance sur le camp risque d'être tendue. "Je suis sur un siège éjectable, lance-t-il. Je n'ai pas tenu mes promesses, tout le monde est au courant, je sais que le lendemain ça ne va pas être facile." Rendez-vous vendredi 27 octobre dès 21h sur TF1 afin de suivre le prochain épisode de Koh-Lanta Fidji !