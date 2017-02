Maxime Médard : Le rugbyman du Stade toulousain papa d'une petite fille

Quelques jours plus tard, Maxime Médard, 30 ans, était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers et racontait devant la caméra de BFMTV ce moment si spécial. "J'ai profité des fêtes à la maternité, parce que ma fille est née le samedi 24 décembre. Depuis vendredi, je suis à la maternité, j'ai passé les fêtes là-bas (...) J'ai eu le régime de la maternité, les plateaux équilibrés, pas de foie gras ni de champagne. Je suis resté sage !", confiait-il avec une pointe d'amusement dans ce reportage que Clémence a partagé via son compte Twitter.

Fondatrice du service de conciergerie haut de gamme Miilord qui opère depuis Toulouse et offre son expertise dans de nombreux domaines, la jeune maman, qui prête par ailleurs son image à de grandes marques, aura d'ici quelque temps une complice pour encourager Maxime depuis les tribunes.

On leur souhaite beaucoup de bonheur à tous les trois !