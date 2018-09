Maxime (Pékin Express) "dégoûté" : Le candidat clashe Didier après sa victoire

La victoire de Christina et Didier dans "Pékin Express 2018 : La Course infernale" (M6) n'a pas plu à tout le monde et surtout pas à Maxime. Sur les réseaux sociaux, le chéri d'Alizée n'a pas hésité à tacler l'employé, qui a induit Florian et Gabriel en erreur lors de la course.

Maxime clashe Didier après sa victoire dans "Pékin Express 2018 : La Course infernale" (M6) sur Instagram le 5 septembre 2018.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater