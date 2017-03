Maximilien (Top Chef 2017) : "Je pourrais aussi tourner dans un film porno"

On l'aime ou on le déteste mais, en tout cas, Maximilien de Top Chef 2017 ne laisse personne indifférent. Le candidat grande gueule, sûr de lui et franchement drôle a donné une interview étonnante au site belge 7sur7.

Le cuisinier de 23 ans qui partage les cuisines de son restaurant – actuellement en vente – avec son père, n'a pas la langue dans sa poche. Lorsque le journaliste lui demande par exemple si une carrière à la télévision l'intéresserait, le blond répond sans détour : "Je ne suis pas sûr que cuisiner devant les caméras pour des ménagères de 50 ans soit quelque chose qui me plairait sur le long terme. Je suis, par contre, ouvert à toutes propositions. Mais pas seulement en cuisine. Je pourrais aussi tourner dans un film porno si on me le demandait." Une réponse étonnante à prendre au second degré ?

En tout cas, Maximilien l'assure, il n'est "pas aussi lourd" dans la vie que face aux caméras : "Au montage, ils ont retenu tous les moments où je parlais de cul. Mais rassurez-vous, je sais parler d'autres choses aussi. Même si ça me plaît de faire des allusions, je peux tenir une conversation normale. Et puis, je suis en couple. Ce que j'ai pu dire à la télévision, c'était pour faire le show."

Critiqué justement pour en avoir parfois un peu trop fait, Maximilien a profité de cet entretien pour répondre à ses détracteurs. "Ça ne me fait pas grand-chose. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas différent de l'image que j'ai montrée dans Top Chef. J'ai toujours été soit adoré soit détesté. Il n'y a jamais eu de demi-mesure. Je suis conscient que je ne peux pas plaire à tout le monde", a-t-il déclaré. À bon entendeur...