Maya Lauqué (La Quotidienne) : Sa grosse mésaventure avant l'arrivée de bébé !

Mercredi 14 février 2018, Maya Lauqué annonçait en direct de son émission La Quotidienne sur France 5 être enceinte de son deuxième enfant, une petite soeur pour son fils Lucien (3 ans). Depuis, l'animatrice de 39 ans partage régulièrement avec ses abonnés sur les réseaux sociaux son bonheur de voir sa famille s'agrandir.

À l'occasion d'un entretien pour nos confrères de Télé Loisirs, Maya Lauqué se confie sur sa grossesse. "J'ai mis un peu de temps à préparer ma valise de maternité, mais ça y est. On est parés, la chambre est prête. On a eu un dégât des eaux dans la chambre mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre ces dernières semaines. On a hâte !", peut-on lire dans les colonnes de l'interview.

Par ailleurs, la belle blonde a expliqué son choix d'avoir recours à un accouchement naturel : "L'accouchement de mon fils s'était très bien passé, j'avais eu une péridurale assez légère. Mais aussi de très fortes migraines après, que j'ai attribuées – certainement à tort – à la péridurale. Cette année, je me suis dit : 'Et si tu essayais de faire comme nos mamans et nos grands-mères ?' (...) Après on verra, c'est un défi que je me suis lancé, si j'ai mal, je n'hésiterai pas à demander la piqûre. Je suis courageuse, pas téméraire !"

Entre deux confessions pouponnage, la collègue de Thomas Isle fait également le point sur sa saison à la tête de La Quotidienne : "Les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux. On a eu le sentiment de franchir encore un palier, les audiences ont augmenté de près de 20% par rapport à la saison dernière. Le succès tient à la fois aux sujets, à la manière dont on les traite et à cette espèce d'alchimie qui existe au sein de l'équipe."

Avec sa rentrée télé à l'automne prochain et ses deux enfants, Maya Lauqué évoque ses premières idées pour allier travail et vie de famille : "J'ai de la chance car mon conjoint est un papa super présent. (...) Notre fils rentre à la maternelle. Pour notre fille, on cherche un mode de garde. Les premières semaines vont être un peu sport. Les jours où je n'aurai pas de tournage, je pourrai m'occuper d'elle, et son papa sera là les matins avec elle jusqu'à ce qu'il commence ses cours dans l'après-midi. Après, on verra si elle peut aller en crèche."