Mcfly et Carlito : Découvrez les résultats du bac des deux youtubeurs !

Après des jours et des jours de stress, à se demander quelle épreuve ils auraient pu louper, les milliers de candidats du baccalauréat 2019 connaissent leurs résultats ! Parmi plus de 743 000 candidats, qui pour la plupart sont lycéens, se sont glissés deux youtubeurs, Mcfly & Carlito. Le duo de vidéastes s'était donné un défi fou : repasser le bac qu'ils avaient obtenu des années plus tôt, avec les mêmes spécialités. Il s'agit donc un bac scientifique pour David Coscas (Mcfly) spécialité Physique chimie et pour Raphaël Carlier, série littéraire option grec. Pour le sport, ils passaient l'épreuve dans trois disciplines : gymnastique au sol, tennis de table et natation de distance.

Avec plusieurs youtubeurs spécialisés ou de grands sportifs comme Camille Lacourt, Mcfly & Carlito avaient fait une série de vidéos intitulées "On repasse le bac", sur leur chaîne YouTube, où ils sont suivis par 4,8 millions de personnes. Via leurs story Instagram et un live, les youtubeurs avaient fait un bilan de leurs épreuves. Mcfly avait confié ses doutes, expliquant avoir raté son épreuve de SVT, au très gros coefficient dans sa filière. Tous deux avaient mis beaucoup d'efforts pour l'obtention de ce diplôme, révisant jour et nuit alors qu'ils sont pères de famille.

Le 5 juillet 2019, on a ainsi pu découvrir les résultats du bac de David Coscas et Raphaël Carlier, qui ont tous deux obtenu leur diplôme, sans mention. Il faudra patienter jusqu'à leur vidéo de dimanche matin (publiée à 10h sur leur chaîne YouTube) pour connaître leurs résultats exacts. Notons tout de même qu'à l'époque, Mcfly avait obtenu son bac au rattrapage avec une moyenne de 8,1. Carlito, lui, avait obtenu la jolie note de 12,1, qui lui donnait droit à la mention assez bien. David Coscas signe ici une performance honorable, qui malgré ses nombreux doutes sur le déroulé de ses épreuves, a obtenu son baccalauréat du premier coup.

Mcfly & Carlito seront également dans Fort Boyard (France 2), le samedi 6 juillet 2019, au côté d'Audrey Pirault, BigFlo & Oli et de Camille Cerf pour le Secours populaire.