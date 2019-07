Meadow Walker (20 ans) : La fille de Paul Walker de retour sur Instagram

À 20 ans, la fille unique du regretté Paul Walker devient une sublime jeune femme. Le 13 juillet 2019, Meadow a partagé un portrait d'elle sur son compte Instagram. Cheveux relevés en queue de cheval, la jeune fille fixe l'objectif avec une assurance peu commune pour son âge. Son regard bleu azur ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à celui de son père tragiquement mort en 2013. Élégante, elle porte un haut court en dentelle blanche.

Après une absence de près d'un an sur son compte Instagram, la jeune fille partage ce portrait avec un simple "Salut" à ses abonnés. Suivie par plus d'un million de personnes, la fille de Rebecca Soteros ne publie que très rarement des photos sur les réseaux sociaux. Les seules images présentes sont des selfies ou des photos rendant hommage à son père.

Décédé le 30 novembre 2013 à seulement 40 ans, l'acteur de Fast & Furious est mort dans un accident de voiture après avoir quitté un événement caritatif en Californie. Plus tôt dans la journée, il avait partagé un petit-déjeuner avec sa fille et ils prévoyaient ensemble d'aller acheter un sapin de Noël dans l'après-midi. Née d'une brève union entre Rebecca et Paul, Meadow avait quitté Hawaï en 2011 pour venir vivre définitivement en Californie avec son papa.

Pour rendre hommage à son père, Meadow a crée la Paul Walker Foundation en 2015 qui a pour but de protéger les océans à travers l'éducation et la sensibilisation. Elle confiait alors à E! News : "Mon père admirait l'océan et voulait qu'il soit protégé".