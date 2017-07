Mecs à adopter 2017 : Macron au top, Griezmann et Obama préférés à M. Pokora...

C'est celui qu'elles veulent adopter à l'unanimité ! Après Bertrand Chameroy en 2015 puis Camille Combal l'an dernier, c'est au tour de Emmanuel Macron de se hisser à la première place du classement annuel établi par le site de rencontres Adopte un mec. Le président de la République devance le footballeur de l'équipe de France Antoine Griezmann et le journaliste Hugo Clément sur le podium d'un classement où figurent bon nombre de ses collègues chroniqueurs, humoristes, politiques, athlètes et même astronaute...

Les "100 mecs à adopter" de l'année 2017 sont donc connus. Seulement 12e l'année dernière, Emmanuel Macron a visiblement revu son sex-appeal à la hausse depuis puisqu'il prend la tête du classement - à la place de Camille Combal, 14e - bien devant Nekfeu (4e), Thomas Pesquet (5e), Kit Harington (6e), Martin Weill (7e), ou encore Barack Obama (8e) et M. Pokora (9e).

À la 10e place, c'est Bruce "Spank" Grannec - un athlète e-sport - puis viennent le footballeur Olivier Giroud (11e), Yann Barthès (12e), Julien Doré (13e), et Benoit Hamon (15e).

Non loin, le très séduisant Premier ministre canadien, Justin Trudeau (16e), qui devance de peu Jared Leto (17e) et l'influenceur Zerator, qui perd quasi 16 places par rapport à l'an passé puisqu'il se retrouve à la 18e position. Au rayon nouveautés, le blogueur Raphaël Spezzotto-Simacourbe qui obtient la 19e place, au coude-à-coude avec l'humoriste de Quotidien Vincent Dedienne et sa 20e position.