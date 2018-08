Meg Ryan : Canonissime à 56 ans, elle exhibe sa silhouette musclée en Italie

Meg Ryan n'a rien à envier à ses jeunes consoeurs : à bientôt 57 ans (elle les fêtera le 19 novembre prochain), l'actrice américaine arbore une plastique toujours aussi parfaite !

Le 6 août 2018, c'est au large de Portofino qu'elle a attiré l'attention des photographes. Meg Ryan était accompagnée d'un groupe d'amis pour profiter du temps ensoleillé et s'offrir un bain de mer. Vêtue d'un long short et d'un haut de bikini, la star hollywoodienne s'est offert une virée en bateau avant de plonger dans l'eau, révélant une ligne et des jambes sculptées.

De retour sur la terre ferme, la compagne de John Mellencamp s'est rendue dans plusieurs boutiques du port pour faire quelques emplettes, déguster une glace et savourer un déjeuner avec l'une de ses amies. Coiffée d'un chapeau kaki, parée de ses lunettes de soleil, elle était presque incognito dans les rues. Mais toujours avec le sourire, elle qui semblait reposée et détendue.

Sur Instagram, où elle est suivie par plus de 346 000 abonnés, l'actrice a publié quelques aperçus de ses vacances à Portofino. Des cartes postales qui sentent bon l'été.