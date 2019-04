Meg Ryan et Billy Crystal si complices : 30 ans après, Harry retrouve Sally !

Quand Harry rencontre Sally fête ses 30 ans ! Voilà trois décennies que la comédie romantique mythique a conquis les (télé)spectateurs du monde entier. Les deux héros du film de Rob Reiner, incarnés par Meg Ryan (57 ans) et Billy Crystal (7 ans), se sont retrouvés lors d'une projection anniversaire au TCL Chinese Theater d'Hollywood, dans le cadre du festival de classiques du cinéma TCM, le 11 avril 2019. Et la complicité entre les deux stars est intacte, la preuve avec les photos du tapis rouge.

Pour l'occasion, Meg Ryan, rayonnante, avait choisi un costume qui nous évoque Diane Keaton dans un film de Woody Allen. Elle était ainsi assortie à son partenaire également en costume noir.

Dans ce long métrage, où apparaît également la regrettée Carrie Fisher, Billy et Meg incarnent Harry et Sally, deux amiset qui, malgré l'envie d'aller plus loin, craignent que le sexe ruine leur belle relation. Une histoire universelle traitée avec la grâce de la plume de Nora Ephron, scénariste nommée aux Oscars pour l'occasion. Elle a d'ailleurs retravaillé avec Meg Ryan, devenue une amie pour, notamment, la romance culte : Nuits blanches à Seattle. L'actrice avait fait part de son immense chagrin à l'annonce de sa mort en 2012.

Pour l'événement, Meg Ryan n'est pas venue accompagnée, ou du moins n'a-t-elle pas posé lors du photocall avec son fiancé John Mellencamp. De son côté, Billy Crystal, célèbre animateur des Oscars – il a officié neuf fois en tant que maître de cérémonie ! –, a arpenté le red carpet avec la comédienne, mais également avec celle qu'il a épousée il y a presque cinquante ans, mère de ses filles Jennifer, actrice, et Lindsay, productrice : Janice Crystal. Une histoire d'amour digne d'un film !