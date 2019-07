Meg Ryan : Première apparition de sa fille Daisy True à Paris

L'obsession de la planète Mode pour les enfants de stars est toujours d'actualité ! La fille de Meg Ryan en découvre la ferveur à Paris, où vient de commencer une nouvelle Fashion Week. Ce lundi 1er juillet, la jeune Daisy True 15 ans) et sa maman actrice ont assisté à un défilé, où elles ont croisé Céline Dion.

C'est au Pavillon Cambon Capucines, situé rue Cambon dans le 1er arrondissement, que Meg Ryan et Daisy True Ryan ont fait leur première sortie de la semaine. Mère et fille avaient répondu favorablement à l'invitation de la maison Schiaparelli, qui dévoilait sa collection Haute Couture pour les saisons automne-hiver 2019-2020. Elles ont partagé un moment de complicité au premier rang, assises entre la chanteuse Pixie Lott et l'actrice Melissa George.

Respectivement vêtues de robes noire et blanche, Meg et Daisy ont observé les passages des mannequins, habillés des looks de la première collection Schiaparelli conçue par le nouveau directeur artistique, Daniel Roseberry. Comme l'actrice de 56 ans et sa fille adolescente, Céline Dion et son bras droit Pepe Munoz, Isabelle Huppert et Iris Mittenaere ont assisté au show de la maison de Haute Couture parisienne.

Meg Ryan a adopté Daisy True en janvier 2006. La fiancée de John Mellencamp est également maman d'un garçon, Jack Quaid (27 ans), né de son premier mariage à Dennis Quaid.