Megan Fox annule son divorce avec Brian Austin Green

Enfin ! Séparés en 2015 après cinq années de mariage et deux enfants, Megan Fox et Brian Austin Green n'étaient pas séparés depuis 2015, loin s'en faut puisqu'ils se sont remis ensemble l'année suivante. Pourtant, les deux acteurs, malgré un mariage réparé et l'arrivée d'un nouvel enfant dans leur famille, étaient toujours en instance de divorce, du moins aux yeux de l'administration judiciaire. L'héroïne de la saga Transformers s'est enfin décidée à clarifier la situation.

Le 25 avril 2019, Megan Fox, 32 ans, a fait enregistrer auprès d'un tribunal de Los Angeles des documents en vue de faire annuler la demande de divorce qu'elle avait déposée près de quatre années auparavant, le 21 août 2015. Plus aucune pièce n'était venue s'ajouter au dossier depuis 2017. A cette époque-là, le couple s'était reformé et avait même accueilli un troisième fils, Journey, né en 2016, après Noah (2012) et Bodhi (2014), sans oublier Kassius, né en 2002 du précédent mariage de Brian Austin Green (avec l'actrice Vanessa Marcil).

Suite à leur rupture en 2015 et à leur réconciliation en 2016, Megan Fox et Brian Austin Green s'étaient gardés de se montrer à nouveau en couple en contexte officiel, ce qui, avec la procédure de divorce en cours, a pu entretenir une certaine confusion quant à l'état de leur relation. Un flou aujourd'hui totalement dissipé : quinze ans après leur rencontre en 2004 sur le plateau du soap opera Hope & Faith (il avait 30 ans, elle en avait 18), suivie de fiançailles deux ans plus tard et d'un mariage à Hawaï en 2010, l'interprète d'April O'Neil dans l'adaptation cinématographique des Tortues Ninja et l'inoubliable David Silver de la série culte Beverly Hills 90210, qui se prépare à reprendre son rôle dans le reboot annoncé, sont plus que jamais ensemble. On a d'ailleurs pu les apercevoir bras dessus bras dessous dans les rues de Los Angeles en début de mois.

En 2017, Brian Austin Green se montrait prudent sur la question du mariage : "C'est dur. Faire fonctionner un mariage, je crois que c'est du boulot pour tout le monde. Je crois que quand on en arrive à un point où on a des enfants et où on est mariés depuis très longtemps, on prend les choses au jour le jour (...) Nous avons trois merveilleux enfants. Nous avons eu et avons encore une relation exceptionnelle. On vit simplement au jour le jour", confiait-il dans son podcast. Il évoquait aussi son désir d'avoir une petite fille... et sa crainte que son cinquième enfant puisse être encore un garçon - "je ne sais pas si je suis prêt pour cinq, ça fait beaucoup", notait-il. L'histoire n'est peut-être pas finie...