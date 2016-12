Megan Fox & Brian, Patrick Dempsey & Jill : Annuler un divorce, c'est tendance !

Outre les mariages, les ruptures chocs, les naissances et autres fiançailles people, 2016 a également été placée sous le signe des réconciliations pour quelques célébrités... À commencer par la sulfureuse mais Ô combien si discrète Megan Fox.

Ils vécurent (finalement) heureux et eurent beaucoup d'enfants

En avril, l'actrice de 30 ans avait surpris les fans et les médias en s'affichant avec un joli baby bump sur le tapis rouge du CinemaCon, à Las Vegas. Sept mois auparavant, en août 2015, la star des Ninja Turtles et l'acteur Brian Austin Green, père de ses fils Noah (né en 2012) et Bodhi (né en 2014), avaient pourtant annoncé leur divorce. Très vite, le comédien avait alors confirmé qu'il était bien le père du troisième enfant. "Vous savez, ce n'était pas prévu. Aucun d'eux n'était prévu. À mon âge, avoir trois bébés, c'est complètement dingue. Je vais avoir 43 ans cette année", avait-il déclaré au magazine People.

Réconciliés, Megan Fox et Brian Austin Green avaient alors décidé d'annuler la procédure de divorce afin de préparer pleinement l'arrivée de bébé. Le nouveau-né, un petit garçon prénommé Journey River, a pointé le bout de son nez le 4 août. Depuis qu'ils se sont rabibochés, les jeunes parents ont été aperçus à plusieurs reprises et en famille dans les rues de Los Angeles, heureux et complices. Pourvu que ça dure !

Le déclic du Docteur Mamour

Cette année, une autre star de la télévision et du cinéma a également évité le naufrage côté coeur : il s'agit de l'acteur Patrick Dempsey. L'ancien Docteur Mamour de la série Grey's Anatomy est en effet parvenu à reconquérir celle qui lui avait demandé le divorce en janvier 2015, la maquilleuse Jillian Fink. Le couple s'était marié en 1999 et a eu trois enfants : Talula (14 ans) et les jumeaux Sullivan et Darby (9 ans). Après plusieurs mois de discrétion, les tourtereaux avaient fini par annoncer qu'ils ne divorçaient plus. En septembre, celui qui a cartonné cette année dans la comédie Bridget Jones 3 s'était confié en toute franchise sur son couple, heureux d'avoir sauvé son mariage.

"Je n'étais pas prêt à renoncer à notre mariage. J'avais le sentiment que l'on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, que l'on n'avait pas assez travaillé et c'est ainsi que tout a recommencé. (...) J'ai appris à établir des priorités dans ma vie, et notre union devait en être une. Je n'étais pas prêt à me séparer d'elle et elle non plus, alors on s'est battu. Tout le monde rencontre des difficultés. Jill et moi, on a décidé de travailler sur nos problèmes pour nous améliorer. Nous voulions être des modèles pour nos enfants et leur prouver que, même si on est différents, on peut toujours trouver des solutions", avait-il conclu.

Chez les Cyrus, les parents s'aiment comme s'ils avaient 15 ans

Autre retour de flamme marquant de l'année 2016, celui qui concerne les parents de Miley Cyrus, Billy Ray et Tish. Mariés depuis 1993, le chanteur de country de 55 ans et la productrice de 49 ans n'en sont pourtant pas à leur première tentative de réconciliation puisqu'ils se sont séparés à de nombreuses reprises au cours des dernières années. En 2010, Billy Ray avait déposé une première demande de divorce en citant des "différends irréconciliables", avant d'annoncer quelques mois plus tard qu'il avait annulé la procédure. En 2013, c'était au tour de Tish de demander le divorce après dix-neuf ans de mariage, citant également des "différends irréconciliables".

Après plusieurs séances de thérapie, le couple avait finalement décidé de se donner une nouvelle chance. Cette année, une troisième demande de divorce avait été déposée en juin... Avant rétractation ! "Nous avons compris que nous nous aimions et que nous voulions rester ensemble. Nous avons suivi une thérapie de couple, ce que nous n'avions jamais fait en vingt-deux ans de relation, et cela nous a rapprochés d'une façon merveilleuse. (...) Nous avons vécu des moments difficiles mais nous nous sommes rendu compte que nous voulions que ça marche", avaient-ils déclaré dans un communiqué transmis à People en septembre.

Et s'il y avait de l'espoir pour Jen et Ben ?

Un couple de superstars pourrait emprunter la même voie que Megan Fox, Patrick Dempsey et Billy Ray Cyrus. Depuis de longs mois déjà, la relation de Jennifer Garner et Ben Affleck est au coeur de nombreux questionnements de la presse : finiront-ils par se réconcilier, oui ou non ? Marié depuis 2005, le duo avait annoncé sa séparation en juin 2015. Depuis, leur divorce est en suspens. Régulièrement photographiés ensemble avec leurs trois enfants, les deux acteurs vivraient toujours sous le même toit et auraient suivi plusieurs thérapies de couple. "Il est l'amour de ma vie. C'est la personne la plus brillante, la plus charismatique, la plus généreuse. C'est juste un gars compliqué", avait déclaré Jen en février auprès du magazine Vanity Fair. "Elle fait ce en quoi elle croit. Ce qui est super. Je trouve ça génial et ça m'impressionne. Elle, et tout ce qu'elle fait. C'est une super maman et c'est comme ça que ça marche", avait de son côté confié Ben à l'émission Extra en octobre. 2017 sera-t-elle l'année de la réconciliation ? Il y a en tout cas beaucoup d'espoir.