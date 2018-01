Megan Fox : Craquant trio avec son fils et sa maman qui lui ressemble beaucoup

Près d'un an et demi après cette photo, Megan Fox a créé la surprise en partageant un nouveau portrait intime avec ses 5 millions d'abonnés. La bombe de Transformers et l'adorable baby boy prénommé Journey posent avec un autre membre de la famille, Gloria. Cette fort jolie brune n'est autre que la maman de Megan Fox. La ressemblance est indéniable même si les excès de chirurgie de la femme de Brian Austin Green faussent l'analyse comparative. La couleur des cheveux, noire, la forme du visage et le sourire généreux... la ressemblance saute aux yeux.

Plus souvent en sous-vêtements (pour promouvoir sa marque) qu'en famille, Megan Fox apparaît avec son petit dernier dans un porte-bébé. En pyjama bleu imprimé orques, Journey regarde l'objectif avec malice. Une adorable petite tête blonde qui n'a pas manqué de faire craquer les fans de l'actrice.