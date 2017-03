Megan Fox : Égérie et créatrice de lingerie irrésistible

En septembre dernier, Frederick's of Hollywood a officialisé son association avec Megan Fox ! L'actrice de 30 ans est ainsi devenue égérie, actionnaire et "partenaire artistique" de la marque de lingerie. Elle apparaît sur sa première campagne pour les saisons printemps-été 2017, photographiée par Ellen von Unwerth.

Megan se met également en scène dans le nouveau film de campagne de Frederick's of Hollywood, une vidéo de 30 secondes au cours desquelles la bombe exécute un imparable numéro de charme.

"Tenez-vous prêts pour plus, y compris ma collection personnelle à venir pour les Fêtes", écrit Megan Fox en légende d'une image de sa campagne publiée sur Instagram. L'épouse de Brian Austin Green et maman de trois garçons (Noah, Bodhi et Jourey, 4, 3 ans et 7 mois) fera prochainement ses débuts de créatrice de sous-vêtements.

En ce qui concerne le cinéma, Megan Fox était en juin dernier à l'affiche de Ninja Turtles 2 et elle a rejoint le cast de la série New Girl. Elle fera prochainement son retour en salles dans Zeroville, un film réalisé par et avec James Franco, Seth Rogen et Will Ferrell.