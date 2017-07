Megan Fox et Brian Austin Green : De sortie avec leurs trois adorables bambins

Megan Fox et Brian Austin Green s'offrent une rare sortie en famille. Le 9 juillet 2017, l'actrice de 31 ans et le comédien de 44 ans étaient ainsi à Santa Barbara, à quelques kilomètres au nord-ouest de Los Angeles, pour profiter d'une journée ludique et pédagogique avec leurs trois adorables enfants, Noah (4 ans), Bodhi (3 ans) et Journey (qui fêtera son premier anniversaire le 4 août).

Après avoir déjeuné au restaurant mexicain Los Arroyos Montecito, le couple et ses enfants ont dégusté une glace avant de se rendre au zoo de la ville pour découvrir de nombreux animaux sauvages. Confortablement installé dans les bras de son père, le petit dernier de la famille était absolument craquant. Jolie tête blonde, Journey observait à distance sa célèbre maman, qui tenait la main de ses deux grands frères.

Il y a quelques jours, la star révélée il y a déjà dix ans dans le premier film de la saga Transformers s'était emparée de son compte Instagram pour publier un cliché très sexy d'elle en lingerie. Sans apporter de légende à sa photo, Megan Fox avait enflammé le réseau social, s'attirant les nombreux commentaires de ses fans, qui sont désormais 4,4 millions à la suivre sur la plateforme.