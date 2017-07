Megan Fox : La mère de famille s'affiche ultra-torride en soutien-gorge sexy

Maman de trois enfants - Noah, l'aîné de 4 ans, Bodhi (3 ans) et le petit dernier Journey, qui fêtera son premier anniversaire en août –, l'incandescente brunette n'a rien perdu de sa superbe après ses trois grossesses et malgré un quotidien plutôt chargé, entre sa vie de famille et ses différents projets. Parmi eux, une comédie intitulée Zero Ville et réalisée par James Franco, qui marquera son retour au cinéma avec The Ninja Turtles 2 et la parenthèse petit écran avec New Girl.