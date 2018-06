Megan Fox : Rare photo de son plus jeune fils, Journey... devenu si grand !

Megan Fox est une femme occupée. Lorsqu'elle ne court pas les plateaux de tournage pour filmer de nouveaux projets hollywoodiens (elle sera cette année à l'affiche de Zeroville et Shadow Girl), l'actrice de 32 ans profite de son temps libre pour se consacrer à son adorable famille. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est d'ailleurs saisie de son compte Instagram pour révéler un cliché inédit de son petit dernier, Journey. Un geste rare pour celle qui a tendance à protéger férocement sa progéniture.

Bientôt âgé de 2 ans, le troisième fils de la comédienne et de son époux Brian Austin Green (également père d'un adolescent de 16 ans, Kassius, né de sa précédente relation avec l'actrice Vanessa Marcil) a bien grandi et affiche une adorable tête blonde. Sur la photo en question, Journey arbore un air inquisiteur, de grands yeux bleus et une bouche bien dessinée. Un petit garçon magnifique qui fait le bonheur des fans.