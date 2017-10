En septembre 2009, Megan Fox avait comparé le réalisateur de la série Transformers, le célèbre Michael Bay, à Hitler dans une interview accordée au magazine Wonderland, le traitant également de "tyran" sur les plateaux de tournage. Quelques mois après, un porte-parole de la Paramount annonçait que la bombe américaine ne serait pas au casting du troisième épisode et avait été remplacé par une autre bombe, l'Anglaise Rosie Huntington-Whiteley. Un lien de cause à effet ? Sans aucun doute.

De nombreuses années ont passé et le temps du remord semble enfin venu pour Megan Fox. Quasi inexistante sur grand écran, maman de trois enfants, Noah Shan­non (5 ans), Bodhi Ransom (3 ans) et Jour­ney River (1 an), et toujours mariée à Brian Austin Green malgré une procédure de divorce engagée puis annulée, l'actrice de 31 ans fait son mea culpa.

Dans les pages de l'édition britannique de Cosmopolitan, dont elle fait la couverture, Megan Fox revient sur cet épisode qui a marqué à jamais sa carrière et reconnaît être allée trop loin. "Ça a vraiment été le pire moment de ma carrière. Mais sans ça, je n'aurais pas retenu la leçon aussi rapidement que ça. Tout ce que j'avais à faire était de m'excuser, et j'ai refusé. J'étais si suffisante à 23 ans, je ne voyais pas que ce serait le meilleur pour moi. Je me prenais vraiment pour Jeanne d'Arc", reconnaît-elle.

Si Megan Fox se fait très rare, c'est parce qu'elle désire avant tout se consacrer à sa famille, qu'importe si cela signifie une carrière au ralenti. "Je ne privilégierai jamais le travail sur ma vie. Je suis l'actrice la moins ambitieuse qui soit", certifie l'actrice qui fait parler d'elle lorsqu'elle pose en lingerie.