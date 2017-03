Megan Hilty : La blonde de Smash est maman pour la deuxième fois

Carnet rose pour la belle Megan Hilty ! L'actrice et chanteuse américaine, réputée pour ses rôles dans plusieurs comédies musicales de Broadway et au petit écran dans la série Smash, a donné naissance à son deuxième enfant, la semaine dernière.

D'après les informations du magazine People, confirmées par son attaché de presse, Megan Hilty a donné naissance à un petit garçon, le 13 mars aux alentours de 15h30 à Los Angeles. L'adorable bébé se prénomme Ronan Laine Gallagher.

"Nous nous réjouissons de cette nouvelle arrivée dans notre petite famille. C'est incroyable tout cet amour que l'on peut ressentir pour quelqu'un que l'on vient juste de rencontrer", a-t-elle confié au magazine américain. L'actrice et chanteuse de 35 ans n'a pas encore présenté son bébé sur les réseaux sociaux, espérons qu'elle ne tarde pas trop !

La comédienne a connu le succès après avoir incarné Glinda dans Wicked ainsi que Doralee Rhodes dans 9-5: The Musical. En plus de son travail sur les planches, elle a fait plusieurs apparitions dans des séries télévisées notamment dans Smash, La Vie de palace de Zack et Cody mais aussi Ugly Betty, Les Experts ou encore Desperate Housewives.

La carrière de Megan Hilty, qui a prêté sa voix aux parties chantées de Blanche-Neige dans le troisième volet de la saga Shrek, est quelque peu au point mort depuis son mariage avec l'acteur Brian Gallagher. Le couple, qui s'est marié en novembre 2013 à Las Vegas, a déjà une petite fille, prénommée Viola Philomena, âgée de 2 ans et demi.

