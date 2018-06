Meghan de Sussex : Cette "connexion" qu'elle a déjà avec sa fille

Pendant la lune de miel au Canada du prince Harry et de la duchesse Meghan de Sussex, qui se sont éclipsés après leur première apparition officielle - à Buckingham - en tant que mari et femme, les conversations à leur sujet ne s'arrêtent pas pour autant, bien au contraire. Et parmi les sujets les plus discutés figure naturellement en bonne position la question d'une éventuelle progéniture - la question n'étant pas tant de savoir "si", mais plutôt "quand" le couple fondera une famille. Oncle des trois enfants de son frère aîné William, le fils cadet du prince Charles n'a pas caché, ces dernières années, son désir de devenir père à son tour ; quant à la duchesse Meghan, elle y pense tellement qu'elle a même déjà un cadeau spécial à transmettre à son éventuelle fille !

L'hebdomadaire Hello! a exhumé cette information d'une interview de l'ex-actrice de la série Suits réalisée en 2015 et publiée alors dans son édition canadienne : Meghan - qui était à l'époque en couple avec le chef Cory Vitiello, lequel s'apprête maintenant à devenir papa - possède une montre Tank Française de la maison Cartier qu'elle destine à une mini-elle. "Quand j'ai appris que Suits avait été renouvelée pour une troisième saison - ce qui, à ce moment-là, était un vrai événement -, j'ai fait une folie et me suis acheté la version bicolore [modèle dont le prix dépasse les 5 000 euros, NDLR]. J'ai fait graver au dos "Pour M.M. de la part de M.M." Et je prévois de la donner à ma fille, un jour. C'est ce qui rend les objets spéciaux : la connexion que vous avez avec", racontait-elle alors. Poussera-t-elle la connexion jusqu'à opter pour un prénom commençant par M pour cette fille désirée ?

Si Harry, 33 ans, et Meghan, 36 ans, continuent sur leur lancée, eux qui se sont mariés moins de deux ans après leur première rencontre, il se pourrait qu'une annonce de grossesse survienne dans un futur très proche. La jeune femme avait d'ailleurs suscité un vrai buzz sur le sujet des enfants au mois de mars 2018 lors de leur visite à Belfast en Irlande du Nord, en découvrant des produits de puériculture innovants (berceau, matériel pour le bain, table à langer) mis au point par la start-up Shnuggle : "Je suis sûre qu'à un moment donné il nous faudra toute la panoplie", avait-elle confié au couple d'entrepreneurs à l'origine de la marque, laissant ainsi deviner sa volonté de fonder une famille avec le prince.

Ce dernier aussi ne fait plus de secret de ses envies de paternité. Après avoir déjà livré plusieurs commentaires sur la question par le passé, il n'hésitait pas en 2017 à parler vision et éducation dans son interview événement pour Newsweek, riche en révélations intimes : "Ma mère [Lady Di ] accordait beaucoup d'importance à me montrer une vie ordinaire, y compris en nous emmenant, mon frère et moi, à la rencontre des sans-abri. Merci, mon Dieu, je ne suis pas totalement coupé de la réalité. Les gens seraient surpris de la vie ordinaire que William et moi menons. Je fais moi-même mes courses. (...) Je suis déterminé à vivre une vie relativement normale et, si je dois avoir la chance d'en avoir, à ce que mes enfants aussi. Même si j'étais roi, je ferais moi-même mes courses."