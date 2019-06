Meghan et Harry : L'évêque dévoile les coulisses surprenantes du mariage

Le 19 mai 2018, Meghan Markle épousait le prince Harry devant les yeux du monde entier. Une merveilleuse cérémonie, marquée par des chants gospel et un poignant sermon de l'évêque américain Michael Curry. Après des années de colonialisme, le message porté par ce premier afro-américain a être président de l'Eglise épiscopale était très fort. À Paris Match, cet homme de 66 ans a raconté la belle histoire qui se cache derrière sa présence au mariage royal.

Tout commence en février 2018, lorsque Michael Bruce Curry reçoit une demande de l'archevêque de Canteburry : "Seriez-vous disponible pour officier à un mariage le 19 mai ?" Alors qu'il "n'en croit pas ses oreilles", il comprend que le couple royal l'a sélectionné, tout comme les textes qu'il devra lire lors de la cérémonie. "Je n'ai pas le droit d'en parler, même pas à ma femme !", se rappelle t-il. Il lira Le Cantique des cantiques, de l'Ancien Testament, texte qui "façonne le coeur de son message depuis quarante ans".

"J'ignore l'impact que mon discours peut avoir"

Ce n'est qu'une fois au mariage qu'il commence à prendre conscience de la force de son message. "Je me rends compte que ces deux lovebirds ont déplacé des montagnes. Ils ont réuni non seulement l'Amérique et l'Angleterre, mais aussi le monde", explique t-il à nos confrères. "À ce moment-là, j'ignore totalement l'impact que mon discours peut avoir. Je me demande même si les chaînes américaines ne vont pas passer aux annonces publicitaires pendant que je parle !", poursuit Michael Curry.

Pas de publicité pendant son discours, l'évêque sera bien écouté par le monde entier et son discours sera considéré comme l'un des plus beaux moments de ce mariage, tout comme cette chorale gospel qui entonnait Stand by me. "Le lendemain à 6h du matin, à l'aéroport, tout le monde veut faire des selfie avec moi. C'est à ce moment que je saisis le véritable retentissement de mon prêche enflammé", conclut-il. Lors d'une visite à la cathédrale américaine de Paris, il résumera son expérience : "Ce jour-là, j'ai pensé 'si ma grand-mère, fille d'esclaves, me voyait de là-haut, elle dirait 'Ah regarde où il est maintenant. Mon message central est simple, nous n'avons pas besoin de nous détruire, ni de détruire la planète. Il faut trouver l'harmonie."

