Meghan et Harry : Leur portrait inédit affiché par la reine dans le palais

Au milieu des nombreux objets et cadres servant de décor, un nouveau portrait d'Harry et Meghan Markle a trouvé sa place sur le guéridon. Un cliché qui n'a jamais été officiellement publié et sur lequel les jeunes mariés posent tendrement. Aucun indice ne permet de savoir quand et où cette photo a été prise, mais le magazine Hello devine qu'elle pourrait faire partie de la série photo de l'annonce des fiançailles faite en décembre dernier par Alexi Lubomirski, le photographe de leur mariage.

Les nouveaux duc et duchesse de Sussex ont d'ores et déjà une place privilégiée dans le palais et dans le coeur de la reine. Un subtil témoignage qui n'est pas sans rappeler qu'Elizabeth II entretient une relation particulière avec son petit-fils dont elle a toujours été proche.