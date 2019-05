Meghan Marke maman : Quel titre et rang pour l'enfant ?

Depuis l'annonce de sa grossesse, Meghan Markle a été scrutée quotidiennement et ses moindres faits et gestes ont été analysés, décortiqués et souvent comparés à ceux d'un autre membre incontournable de la famille royale britannique : Kate Middleton. Devenue maman, l'épouse du prince Harry va pouvoir rester un peu à l'écart pour s'occuper de son bébé au Frogmore Cottage, où elle a accouché en toute intimité.

Depuis la naissance du petit garçon, le doute plane sur le titre qu'il va recevoir. On sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas prince car ce titre est réservé aux descendants directs de la ligne principale de succession, mais la reine peut toutefois faire une entorse à la règle si elle le souhaite. L'enfant devrait être un Lord.

Nos confrères de RTL, qui se sont penchés sur la question, apportent plus de précisions. "La primogéniture mâle l'emporte toujours pour les autres titres comme les duchés. Seul un fils pourra hériter du duché de Sussex et son éventuelle épouse deviendrait la duchesse de Sussex. Si Harry et Meghan venaient à avoir une fille, elle ne pourrait pas être duchesse et transmettre le titre de duc à son mari", écrivent-ils.

En revanche, on sait déjà que cet enfant prend directement la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique, actuellement occupé par l'infatigable reine Elizabeth II. Un trône sur lequel elle siège depuis 1952 – le couronnement n'ayant toutefois eu lieu qu'en 1953. Derrière elle, on retrouve son fils le prince Charles, puis son petit-fils le prince William, duc de Cambridge, puis les trois enfants de ce dernier : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince Louis de Cambridge. Enfin, il y a le prince Harry, duc de Sussex.

Meghan Markle, qui a commencé à fréquenter le prince Harry en 2016, a été mariée par le passé au producteur Trevor Engelson. Pour fêter comme il se doit sa première grossesse, elle a organisé deux baby showers, dont une très coûteuse à New York...

Thomas Montet