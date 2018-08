Meghan Markle : Alcool, abus de McDo, fausse crise cardiaque, son père nie tout

Accusé d'avoir inventé sa crise cardiaque pour échapper au mariage royal à Windsor, il explique avoir tenté d'échapper aux journalistes en étant pris en charge anonymement : "J'ai dû m'échapper par un bâtiment arrière et me réfugier dans un endroit sûr, un petit appartement loué, d'où j'ai regardé le mariage à la télévision. J'ai les factures de l'hôpital pour prouver ma crise cardiaque."

Je l'emmenais à ses cours de danse et de théâtre

Quant à sa relation plus ou moins proche avec la duchesse de Sussex, l'ancien chef éclairagiste à Hollywood continue d'assurer avoir fait pleinement partie de sa vie jusqu'à son entrée à l'université. "Je la voyais tout le temps. Je la déposais à l'école le matin en allant au travail et je m'arrangeais pour que quelqu'un la dépose sur les plateaux de tournage après, se souvient-il. Nous étions très proches. Je l'emmenais à ses cours de danse et de théâtre."