Meghan Markle : Après l'avoir clashée, sa soeur la supplie de réunir la famille

À peine devenue duchesse de Sussex grâce à son mariage avec le prince Harry le 19 mai 2018, Meghan Markle fait aujourd'hui face à une proposition improbable du côté de sa famille indésirable.

Après avoir attaqué sa demi-soeur sans relâche dans les médias au cours des dernières semaines et s'être notamment accusée d'avoir poussé leur père Thomas à orchestrer de fausses paparazzades, Samantha Markle amorce effectivement un sacré rétropédalage en suppliant sa soeur de faire table rase du passé, réclamant l'unité familiale qu'elles n'ont jamais eue.

Contactée le 21 mai par The Sun, la femme de 53 ans (qui a également prétendu avoir été victime d'un grave accident de la route, sans qu'il puisse être possible d'en vérifier l'authenticité) a confié qu'elle avait été bouleversée en observant les noces royales sur son poste de télévision – elle habite en Floride et n'a pas été conviée à l'événement – en direct de Londres. "J'ai regardé l'évêque parler d'amour, d'unité et de pardon et j'espérais que cela fasse tilt chez Meghan. (...) Il faudrait que nous travaillions tous pour une résolution pacifique et une réunion en tant que famille. Je ressens une obligation religieuse et morale de lui laisser ma porte ouverte et de ne pas être haineuse ou blessée. Cela devrait être une obligation morale pour elle de communiquer avec moi et qu'on soit unies plutôt que déchirées. Si elle veut faire la bonne chose moralement ou religieusement, alors elle le fera et je suis ouverte à cela, a-t-elle déclaré. J'attends son retour. (...) Si elle sent que les Markle ne sont pas dignes d'elle et qu'elle nous exclut, je pense que cela va à l'encontre des principes de ses voeux de baptême et de tout ce qui se passe dans l'église. Si vous êtes loyal envers l'église, vous devriez pratiquer ces principes plutôt que de simplement les évoquer", a-t-elle ajouté.

Elle devrait amener mon père à Buckingham Palace

Dans son interview, Samantha Markle a également exhorté Meghan à tendre la main vers leur père Thomas. Opéré du coeur le 16 mai dernier au Mexique, où il vit, l'homme de 73 ans n'a pas pu se rendre en Angleterre pour conduire sa fille à l'autel. "Je pense que Meghan et Harry devraient lui mettre à disposition un jet et l'amener à Buckingham Palace. Après tout, il a manqué le mariage. Il devrait pouvoir prendre un thé et visiter", a-t-elle poursuivi. Pas dit que cela se produise...

De son côté, Thomas Markle a été photographié pour la première fois depuis son hospitalisation, lundi 21 mai à Rosarito (Mexique), frappuccino en main. Le père de l'épouse du prince Harry avait commenté avec émotion les noces de sa fille. "Mon bébé est magnifique et elle a l'air très heureuse. J'aurais aimé être là et je leur envoie tout mon amour et tous mes voeux de bonheur", avait-il déclaré à TMZ.