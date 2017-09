Meghan Markle attaquée, sa soeur salue l'attitude gentleman du Prince Harry

Demi-soeur de Meghan Markle, Samantha Grant n'a jamais été tendre avec l'actrice de Suits : Avocats sur mesure, en couple avec le prince Harry. Alors qu'elle dit avoir trouvé un éditeur pour son livre The Diary of Princess Pushy's Sister, la grande soeur de 52 ans promet à Page Six qu'elle ne déballera pas tous les secrets de famille, même les plus compromettants, dans ses pages. "Il honore Meg et examine la mise en oeuvre du Civil Rights Act... Et comment je me suis sentie en voyant les médias attaquer ma soeur à cause de ses origines", se défend-t-elle, expliquant que les avocats de Meghan Markle n'auraient jamais accepté la sortie d'un livre diffamatoire. Les deux demi-soeurs possèdent le même père, Thomas Markle, un ancien directeur de la photographie à succès des plateaux d'Hollywood, qui officia en particulier pour le soap General Hospital et la série culte Mariés, deux enfants. Endetté, il s'est déclaré en faillite en septembre 2016. Meghan Markle tient son métissage de sa maman, une afro-américaine.

Dans ses nouvelles déclarations, moins explosives qu'à l'accoutumée, Samantha Grant tient à saluer l'attitude du Prince Harry qui a volé au secours de sa demi-soeur en novembre 2016. "Je suis très fière de la chevalerie et la prise de position pour défendre ma soeur et de l'amour qu'il a pour elle. Le monde est témoin de ses actions honorables", déclare-t-elle.

Alors que sa relation avec Meghan Markle n'en était encore qu'à l'état de "non-confirmée", le prince Harry avait créé la surprise en publiant un communiqué inattendu et relayé par Kensington Palace. Le membre de la famille royale britannique de 33 ans avait exprimé son inquiétude de voir sa compagne harcelée, confirmant pour la première fois leur romance. Il dénonçait notamment "le dénigrement en une d'un quotidien national", "le sexisme et le racisme des médias sociaux", "les combats juridiques pour empêcher la publication d'histoires diffamatoires" et les tentatives d'intrusions illégales de journalistes ou photographes au domicile de Meghan Markle.

Quelques heures auparavant, Samantha Grant n'avait pourtant pas hésité à qualifier sa demi-soeur d'"arriviste superficielle, narcissique et égoïste" en invoquant de lourds dossiers familiaux. "La vérité tuerait sa relation avec le prince Harry, il ne voudrait plus sortir avec elle en raison du mauvais jour sous lequel elle serait exposée au public. Je suis certaine qu'Harry et sa famille ne voudraient plus avoir affaire à elle après cela", avait-elle notamment au Sun.

Pourquoi tant de bienveillance à présent alors que Samantha Grant ne parle plus à Meghan Markle depuis plus de dix ans ? La compagne du prince Harry aurait-elle opéré une mise au point juridique avec sa demi-soeur ?