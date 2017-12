Meghan Markle, attraction du Noël royal: Kate Middleton lui apprend la révérence

Conviée par la reine Elizabeth II à la réunion de famille organisée à Sandringham (Norfolk) pour les fêtes alors qu'elle n'est même pas encore officiellement membre de la famille, Meghan Markle n'a pas manqué de faire sensation à l'occasion de la sortie groupée, au matin du 25 décembre, pour la messe de Noël.

Au bras de son fiancé le prince Harry, quelques jours après la diffusion de leurs premiers portraits officiels inondés d'amour, l'Américaine - pour quelques mois encore - de 36 ans a vécu pour la première fois avec la famille royale britannique en grand comité ce rituel en l'église Sainte-Marie-Madeleine proche de la résidence de la souveraine. Là où furent baptisées Lady Diana, mère de son compagnon qu'elle aurait tant aimé connaître, et, plus récemment, Charlotte de Cambridge, deuxième enfant du prince William et de la duchesse Catherine.

Ces derniers étaient également présents à Sandringham, après avoir brillé par leur absence en 2016, un Noël qu'ils avaient choisi de passer avec la famille Middleton dans le Berkshire. C'était ainsi la première apparition conjointe de Kate Middleton et Meghan Markle, désormais deux à partager l'affiche glamour de la monarchie britannique en tant qu'icônes de style. La duchesse de Cambridge a réaffirmé le sien en optant pour une tenue aux couleurs 100% Noël : enceinte de son troisième enfant à naître en avril 2018, soit le mois précédant le mariage d'Harry et Meghan, Kate portait un manteau en laine de la marque Miu Miu à motif tartan vert et rouge, d'une valeur de 3 000 euros. Sa future belle-soeur par alliance Meghan, elle, jouait une carte plus classique, en manteau Camel griffé Sentaral, et accessoirisée d'un sac Chloe. Occasion solennelle oblige, toutes deux portaient un chapeau - noire pour la première, marron pour la seconde. Aucune n'a eu l'audace colorée de la duchesse Camilla, seule, en rose fuchsia, à rivaliser avec la monarque, en orange.

Moment fort de ce défilé des membres de la famille royale, sous le regard d'habitants de la région venus plus nombreux qu'à l'accoutumée, la révérence que les deux jeunes femmes ont donnée à la reine Elizabeth II au moment de son départ avec son mari le duc d'Edimbourg à l'issue de la messe. L'ex-héroïne de la série Suits a pu mettre ses talents d'adaptation et d'improvisation à profit puisqu'elle n'était visiblement pas préparée à cet exercice de style : grâce à une vidéo publiée par les médias britanniques, notamment le Daily Mail, on peut voir Meghan Markle recevoir conseils et encouragements de Catherine, William et Harry avant de s'exécuter, croisant comme la duchesse de Cambridge une jambe derrière l'autre, fléchie, et inclinant la tête. On peut également observer la très belle humeur du prince Charles, appréciée par sa belle-fille en puissance.