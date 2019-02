Meghan Markle au Maroc : Nouveau look de soirée réussi pour la future maman

Après un dimanche en look décontracté, place à la robe de soirée ! En voyage officiel au Maroc depuis le 23 février, Meghan Markle et le prince Harry ont passé leur première journée à rencontrer des élèves de la ville d'Asni. Le soir, le duc et la duchesse étaient les invités de marque de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly, à la résidence britannique de Rabat.

Cette nouvelle réception a été l'occasion pour la future maman de dévoiler une tenue habillée. Après avoir misé sur une robe rouge lors de son arrivée à Casablanca samedi soir, l'Américaine de 37 ans est cette fois-ci apparue en robe ivoire d'inspiration caftan signée Dior. La duchesse a complété son look d'escarpins dorés et d'une pochette satinée, également de chez Dior, ainsi que d'une paire de boucles d'oreilles Birks.

Lors de son arrivée, le prince Harry et Meghan Markle ont été accueillis avec quelques gouttes d'eau de rose déposées dans leurs mains. Ils sont ensuite allés à la rencontre des quelque 130 convives appartenant à diverses industries du Maroc. Il s'agit certainement du dernier déplacement à l'international pour la duchesse de Sussex, enceinte d'environ sept mois et qui devrait donner naissance à son premier enfant en avril prochain.