Meghan Markle aux îles Fidji : la duchesse radieuse dans sa robe à 1500 euros

Au dernier jour de leur étape aux îles Fidji, ce mercredi 24 octobre 2018, le prince Harry et Meghan Markle ont assisté à une cérémonie traditionnelle fidjienne à Nadi. L'occasion pour la duchesse de Sussex de faire une apparition dans un nouveau look réussi. La future maman de 37 ans a cette fois-ci misé sur le créateur de mode favori de Michelle Obama.

L'ancienne actrice originaire de Los Angeles est apparue radieuse dans une robe verte signée Jason Wu, une marque américaine basée à New York. Le designer taïwanais et canadien est notamment connu pour avoir habillé l'ancienne First Lady a plusieurs reprises. Un style féminin, élégant et épuré qui convient tout aussi bien à Meghan Markle. Malgré son prix de 1500 euros, la robe est déjà en rupture de stock : un pouvoir de prescription qui n'est pas sans rappeler l'influence mode de sa belle-soeur Kate Middleton.