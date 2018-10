Meghan Markle aux Tonga : Son clin d'oeil à Lady Diana lors d'un dîner de gala

View this post on Instagram

Meghan Markle wore princess Diana's emerald-cut aquamarine ring to the wedding reception at Frogmore House last night The ring is likely to be a gift to Meghan from Prince Harry, a ring that once belonged to his mother... Double tap if you love this and comment below if you are inspired by this proposal ring... . . Follow Our Related Accounts: @wedding.journals : ideas @luxuryweddingoutfits : dresses @luxuryweddingrings : rings gallery @weddingchannels : proposals @hotelsandvillas : destinations TAG us to get featured on this page . . #princeofwhales #royalwedding #royalweddingoutfits #luxuryweddingoutfits #luxurylifestyle #luxuryring #emeraldcutdiamond #aquamarinering #meghanmarkle #meghanmarklering #proposalring #proposalstory #princessdiana #weddingbells #weddingring #princeharry #designerwear #buckinghampalace #bridalcollection #royalrings #princessdianaring #weddingchannel #vibesjewelery #vibesrings #bridalshower #bridalring