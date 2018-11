Meghan Markle avant Harry : Une photo intime avec son ex refait surface

Si avant le prince Harry, Meghan Markle a bien une vie amoureuse, le grand public n'en connaît que les grandes lignes officielles. On sait par exemple qu'elle avait épousé Trevor Engelson, un producteur hollywoodien, après sept ans de relation, et que leur divorce avait été en partie dû à l'éloignement géographique (elle était à Toronto pour Suits, lui à Los Angeles) et à des carrières aux antipodes. En 2013, ils se séparent définitivement.

Quatre ans plus tard, Meghan Markle est photographiée main dans la main avec l'héritier le plus convoité de la planète. En couple depuis un an avec Harry, et ce dans le plus grand secret, l'ex-actrice américaine va devenir duchesse. Sauf qu'entre Trevor et Harry, l'actrice de Suits n'est pas restée inactive sur le marché des célibataires. En effet, elle a entretenu une relation avec le beau Cory Vitiello. Un homme dont elle était encore très amoureuse, quelques semaines avant de croiser le chemin d'Harry...

C'est en tout cas ce que TMZ laisse entendre. Le très sérieux site américain a révélé une photo sur laquelle la duchesse de Sussex apparaît sur les genoux d'un homme qui la tient par la taille et l'embrasse fougueusement sur la joue. La jolie brunette est quant à elle radieuse, tenant par le cou son boyfriend, qui n'est autre que le fameux Cory, un célèbre cuisinier canadien. TMZ affirme que la photo prise au Atlas Restaurant est datée de mai 2016, soit quelques semaines tout juste avant que la relation avec Harry ne commence – ils avaient officialisé en septembre 2017, à peine un an après avoir débuté leur idylle dans le plus grand secret.