Meghan Markle : Bientôt embauchée par un prestigieux magazine ?

"L'article de Vogue ne sera pas une séance photo superficielle, au contraire, elle veut l'utiliser comme une plateforme pour faire la différence, a rapporté une source du tabloïd. Elle travaille avec Vogue en tant que rédactrice sur quelques fabuleuses nouvelles histoires sur les causes qui lui tiennent à coeur et pourrait éventuellement devenir une chroniqueuse régulière. Anna Wintour prend part aux discussions et envisage de publier quelques-uns ou tous les articles dans le Vogue américain." Pour la séance photo, la duchesse porterait des vêtements de jeunes créateurs dont le parcours est lié à certaines des causes qu'elle soutient. Peut-être Grace Wales Bonner, qui l'avait habillée en mai dernier pour la présentation officielle d'Archie (2 mois), en fera-t-elle partie ?