Meghan Markle câline avec Archie, fidèle supportrice d'Harry

C'est une jolie surprise qu'ont eu les spectateurs du King Power Royal Charity Polo Day ce mercredi 10 juillet 2019. Tandis que le prince Harry, 34 ans, prenait part à un match de polo de bienfaisance organisé dans la campagne anglaise de Wokingham, dans le Berkshire, son épouse Meghan Markle, 37 ans, a fait une apparition remarquée avec leur fils Archie dans les bras.

Avec ses lunettes de soleil Givenchy sur le nez et sa robe verte signée Lisa Marie Fernandez, la duchesse de Sussex s'est montrée particulièrement tendre avec son adorable fils aujourd'hui âgé de deux mois. Ces derniers jours ont été riches en émotion pour le petit garçon puisqu'il a été baptisé le week-end dernier lors d'une cérémonie intime célébrée à Windsor. Un événement tellement privé que Meghan Markle et Harry se sont retrouvés au coeur de vives critiques... Bien loin du débat provoqué par ce baptême, la petite famille a donc profité de cette journée sportive et champêtre à laquelle le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants ont également pris part.

Pour leur première sortie conjointe non officielle, les Cambridge et les Sussex ont affiché une certaine complicité. De quoi démentir les rumeurs de froid entre les deux familles. Tandis que Meghan Markle pouponnait, sa belle-soeur Kate Middleton s'occupait de son cadet, le prince Louis (1 an). Ses aînés George et Charlotte (5 et 4 ans) ont joué avec un maillet, l'accessoire utilisé par les joueurs de polo pour taper dans le ballon depuis leur monture. Adeptes de ce sport depuis des années, les princes Harry et William ont cette fois-ci joué en l'honneur de Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire du club de footabll de Leicester City décédé dans un accident d'hélicoptère en octobre 2018. L'équipe du prince William s'est imposée face à celle d'Harry, qui n'a donc reçu qu'un simple prix de consolation et a évité une bise au moment de le recevoir en raison de son visage transpirant.