Meghan Markle, compagne d'Harry : Des photos de son mariage passé refont surface

Jusqu'à maintenant, les anciens compagnons de Meghan Markle, chérie du prince Harry, ont résisté aux sollicitations (potentiellement lucratives, on n'en doute pas) des tabloïds, avides de recueillir leurs confidences. Mais son passé de femme – brièvement – mariée ne laisse pas d'intriguer : un passé qui vient de refaire surface à travers une série de photos publiées notamment par le Daily Mail...

Dans quelques semaines, l'héroïne de Suits accompagnera très certainement le prince de son coeur au mariage de son meilleur ami, Tom Inskip dit Skippy, en Jamaïque. La promesse de noces exotiques... telles que Meghan Markle en a elle-même vécues en 2011 : cette année-là, le 10 septembre, elle épousait sur l'île caribéenne le producteur Trevor Engelson, avec lequel elle était en couple depuis 2004.

Mariage tropical, mariage... bancal

Les images exhumées (initialement publiées dans le tabloïd américain Star Magazine) par le quotidien britannique donnent un aperçu des moments heureux qu'a accueillis le Jamaica Inn, un établissement hôtelier d'Ocho Rios, petite station balnéaire qui fait face à la pointe sud de Cuba : on peut y voir l'actrice s'amusant sur la plage en bikini, entre baignade et course en faisant la brouette, mais aussi somptueuse en robe bustier blanche lors de la réception les pieds dans le sable après la cérémonie de mariage – à un moment, les jeunes mariés sont soulevés en l'air, assis sur des chaises, selon un rite des mariages juifs. Immortalisés à l'époque dans The Hollywood Reporter, Trevor et Meghan, qui venait tout juste de crever l'écran aux États-Unis dans la peau de Rachel Zane dans Suits (la diffusion de la saison 1 s'était achevée deux jours plus tôt, le 8 septembre 2011), avaient en effet décidé d'offrir à leurs 102 invités un barbecue sur la plage en guise de fête, à la lumière des lanternes.

Malgré l'atmosphère idyllique qui émane de ces photos, l'union de Meghan Markle et de Trevor Engelson, producteur de Permis de mariage et de Remember Me (ça ne s'invente pas...), ne fera pas long feu : le couple se sépare en mai 2013 et le divorce motivé par des "différends irréconciliables" est prononcé en mai de la même année, soit moins de deux ans après les noces. Depuis, Meghan Markle aurait seulement vécu à Toronto une histoire sérieuse avec le chef Cory Vitiello, auquel elle consacrait en 2014 un article sur son site lifestyle The Tig. Une relation dont le statut était encore flou au moment où le prince Harry a commencé à harceler Meghan pour la revoir après leur première rencontre.

La love story qu'ils ont entamée en mai ou juin 2016, quant à elle, est tout sauf floue, et rien n'est trop beau, aux yeux du prince anglais de 32 ans, pour continuer à conquérir le coeur de la native de Los Angeles, âgée de 35 ans : au lendemain du nouvel an, pour lequel elle l'avait rejoint, il l'a emmenée en Norvège admirer les aurores boréales, les fjords et les baleines. Leur première escapade. Rien que tous les deux dans un chalet de la région polaire de Tromso, à l'écart du tapage médiatique. Harry serait déjà en train d'organiser leurs deuxièmes vacances ensemble – un séjour aux sports d'hiver.