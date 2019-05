Meghan Markle "dans sa bulle" avec Harry en attendant d'accoucher

Les jours passent et toujours aucune annonce de naissance royale. Attendu pour la fin avril, puis début mai, le premier enfant du prince Harry et Meghan Markle se fait désirer. Malgré l'agitation médiatique qui entoure cet événement, la future maman serait "à l'aise et heureuse", recluse dans sa propriété de Frogmore Cottage.

Accompagnée de sa mère Doria Ragland et de son mari, la duchesse de Sussex est préservée de la foule et des médias à Windsor : "Ils sont dans leur bulle pour le moment, a confié une source du Harper's Bazaar. Meg est avec les personnes les plus importantes de sa vie... Elle est calme." Parfaitement à l'aise dans sa nouvelle demeure, l'ancienne actrice de 37 ans aimerait accoucher à domicile avec l'aide de sa doula. Mais si la grossesse s'éternise, Meghan Markle n'aura d'autre choix que de se rendre au Frimley Park Hospital pour que l'accouchement soit déclenché par un médecin. Pour rappel, la médecine intervient entre 7 et 10 jours après la date prévue.

De son côté, le prince Harry continue d'improviser au jour le jour avec ses engagements royaux. Attendu aux Pays-Bas les 8 et 9 mai prochain pour lancer le compte à rebours des Invictus Games 2020, le duc de Sussex fera finalement l'aller-retour à La Haye jeudi dans la journée, à moins que le travail ait commencé ou que le bébé soit déjà né. "C'est une situation unique, mais il fait de son mieux", a commenté une source du palais.

Même si leur premier enfant tarde à venir, Meghan Markle et Harry s'en tiennent à leur plan de départ. Dans un communiqué, Kensington Palace avait prévenu : "Le duc et la duchesse de Sussex sont très reconnaissants des mots de bienveillance qu'ils ont reçus de la part des habitants du Royaume-Uni et du monde entier alors qu'ils se préparent à accueillir leur bébé. Leurs Altesses Royales ont pris la décision personnelle de garder privés les plans autour de l'arrivée de leur enfant. Le duc et la duchesse ont hâte de partager cette nouvelle passionnante avec tout le monde une fois qu'ils auront eu l'occasion de célébrer tout cela en privé en tant que nouvelle famille."