Meghan Markle, déjà la folie : Elles veulent toutes son sac à main Strathberry !

Meghan Markle n'a pas manqué, vendredi 1er décembre 2017, son entrée sur la scène royale, avant même de faire son entrée au sein de la famille royale britannique, en mai 2018 lors de son mariage avec le prince Harry. Pour ses débuts qu'on pourrait presque qualifier de précipités, quatre jours seulement après l'annonce de ses fiançailles avec le fils cadet du prince Charles, la désormais ex-actrice américaine a fait sensation en accompagnant Harry en mission officielle à Nottingham.

L'engouement incroyable et euphorique des centaines de personnes présentes pour acclamer le couple, qui a multiplié poignées de mains et sourires avec une grande aisance (mais pas les selfies : "cela nous est interdit", a dit Harry), et approcher l'élue du coeur du prince a rappelé un autre phénomène bien connu : la Katemania, déclenchée par les apparitions de la duchesse de Cambridge. La "Meghanmania" est partie sur des bases très élevées.

A l'image de sa future belle-soeur, Meghan Markle a charmé par son naturel aimable et, bien sûr, son look soigné : sous un manteau bleu marine de la marque canadienne Mackage, que possède également l'épouse du Premier ministre Justin Trudeau, elle portait une jupe Joseph (à la couleur de laquelle le prince Harry semblait avoir assorti son écharpe !) et un pull fort sage de chez Wolford. Mais c'est surtout son sac à main, accessoire très peu utilisé par la femme du prince William (elle préfère les pochettes) mais dont la reine Elizabeth II est une adepte, qui a retenu l'attention des shoppeuses : ce modèle conçu par la marque écossaise Strathberry et vendu un peu plus de 500 euros a été en rupture de stock en quelques minutes à peine !

Un sacré coup de pub pour la griffe haut de gamme fondée en 2011 par un couple, Guy et Leeanne Hundleby, et jusqu'alors relativement peu connue... Désormais, c'est la ruée vers son site internet, où les clientes frustrées peuvent s'inscrire en vue du réapprovisionnement du modèle en question, le Strathberry midi tote tricolore, promis par les fondateurs. Animés par des ambitions internationales, les Hundleby avaient fait appel au financement participatif en 2015 pour développer leur marque. On parie que leur ambassadrice inespérée leur a rendu un grand service !

A noter que, quelques jours plus tôt, c'est le manteau que Meghan Markle portait pour l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry qui avait connu le même sort.