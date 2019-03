Meghan Markle demande à Elton John d'apprendre le piano à son futur bébé

Pas encore né et déjà (très) chouchouté. Le premier enfant de Meghan Markle aura le droit à plein d'avantages : un cadre de vie royal, un titre de noblesse et, surtout, une éducation de choix. On ignore encore si ce bébé ira dans la même école que George, mais on connaît déjà le nom de celui qui assurera ses leçons de piano. Selon le Sun, la duchesse de Sussex aurait demandé à Elton John d'apprendre à jouer de cet instrument à son enfant.

Cette demande extravagante aurait eu lieu après que Sir Elton John a chanté lors de la réception du mariage royal, en mai 2018. "Meghan et Harry ont adoré la performance d'Elton John durant le mariage", confie au tabloïd une source proche du couple. En effet, lorsque le prince Harry a demandé qui savait jouer du piano, le chanteur de 72 ans s'est proposé pour chanter quatre de ses tubes spécialement pour les époux royaux, dont Tiny Dancer, l'un des préférés de la duchesse. "Meghan a dit qu'il serait la personne idéale pour apprendre le piano à son enfant, poursuit cette même source. Il a dit qu'il adorerait. La musique est si importante pour lui, comme pour Meghan. N'est-ce pas le professeur idéal ?"

Elton John est très proche de la famille royale depuis qu'il s'est lié d'amitié avec Lady Diana. On se rappelle tous de son interprétation poignante de Candle in the Wind lors de ses funérailles en 1997. Très proche du prince Harry, l'immense artiste semble avoir également tissé un lien fort avec Meghan Markle. "Je sais que ça sonne un peu ringard, mais c'est que le grand amour, le vrai, était palpable dans l'air et je crois que tout le monde l'a ressenti. On a senti la sincérité, l'intégrité de leur amour tout au long de la journée", avait-t-il confié lors d'une conférence, quelques jours après le mariage.