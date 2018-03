Meghan Markle : Des membres de sa famille blacklistés pour son mariage ?

Si elle fait d'ores et déjà l'unanimité dans sa nouvelle famille, la famille royale britannique, au sein de laquelle elle démontre une aisance folle à deux mois de son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle ne semble toujours pas près de se rabibocher avec son entourage passé...

Vertement taclée aussi bien par Samantha Grant, demi-soeur qui lui garde une profonde rancoeur, que par une amie d'enfance, encore choquée par l'échec de son premier mariage (avec le producteur Trevor Engelson), Meghan Markle voit le spectre de l'arriviste qui a tourné le dos aux siens ressurgir : cette fois, c'est son ex-belle-soeur qui balance. A peine les invitations pour le mariage royal ont-elle été révélées par le palais de Kensington que Tracey Dooley, ex-épouse de Thomas Markle Jr., demi-frère de Meghan, et son fils Tyler se sont empressés de faire savoir très publiquement qu'ils ne l'ont pas reçue.

Tirés à quatre épingles, mère et fils sont apparus en direct et en duplex, depuis leur domicile dans l'Oregon aux Etats-Unis, dans l'émission anglaise matinale Good Morning Britain, pour clamer combien ils occupent une place importante dans la vie de l'ex-actrice américaine. Et pourtant, pas l'ombre d'une invitation au courrier... "Au jour d'aujourd'hui, qui sait [si on recevra une invitation] ? On est là depuis le début, on a été là toute sa vie, toujours derrière elle, à la soutenir", revendique Tyler, la bouche en coeur. "Je ne crois pas qu'on recevra d'invitation - et ce n'est pas grave. On n'a pas de problème avec cela. On continue à la soutenir quand même. Nous sommes si fiers d'elle", enchaîne sa mère. Laquelle avoue qu'elle n'a pas vu Meghan Marke, 36 ans, depuis... 20 ans. "Du coup, lui font judicieusement remarquer ses interlocuteurs, cela ne semble pas déraisonnable que vous ne soyez pas invitée ? C'est-à-dire que si cela fait 20 ans, vous êtes plutôt en marge de la famille, non ?"