Meghan Markle : Émouvante rencontre avec un célèbre athlète de sa famille

Meghan Markle vient de rencontrer un membre de sa famille. Lors de sa visite surprise, accompagnée du prince Harry, au London Stadium, qui accueillait les Invictus Games, la duchesse de Sussex a fait la rencontre inattendue d'un membre de sa famille. Selon les informations recueillies par plusieurs sites britanniques et américains, le célèbre joueur de baseball Mookie Betts ferait partie de sa famille. Mais le lien précis de parenté est encore flou.

Quelques minutes avant le coup d'envoi du match opposant les Red Sox, dont Mookie Betts fait partie, et les New York Yankees, Meghan Markle et le prince Harry ont pu se rendre dans les vestiaires afin de saluer les joueurs. Une rencontre aussi inattendue qu'émouvante puisque la mère de famille a pu discuter avec ce cousin éloigné. "Mon arrière, arrière, arrière... Je ne sais pas comment, mais on est de la même famille !", aurait confié le sportif à la jeune maman, selon le Boston Globe. "Je ne savais pas qu'elle venait. Je lui ai parlé de cette histoire, elle a ri et m'a enlacé. Elle n'était pas au courant ! C'est trop bien d'avoir pu la rencontrer, je ne pensais pas que ça arriverait un jour", aurait confié le sportif au média local.

Selon le généalogiste Jim McNiff, interrogé par le Daily Mail, Meghan Markle et Mookie Betts auraient des ancêtres communs, originaires du Sud des États-Unis, en Alabama. Un recensement datant de 1870 montre qu'un certain Joseph Betts est l'arrière-arrière-grand-père du joueur de baseball. Celui-ci vivait "à deux portes" d'un certain Jacob Betts, arrière-arrière-arrière-grand-père de Meghan Markle. Pour l'expert, leur proximité et le fait qu'ils portent le même nom signifient qu'ils étaient nécessairement de la même famille.

Ces informations sont toutefois contredites par le site américain Boston Globe. Celui-ci assure que Meghan Markle et Mookie Betts sont reliés par un mariage et non pas par le sang. Cette cérémonie survenue dans les années 1920 aurait uni l'arrière-grand-tante de Meghan Markle, une dénommée Katie, et le grand-oncle de Mookie Betts, Richards Betts.