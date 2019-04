Meghan Markle en "babymoon" : sa luxueuse escapade avec Harry avant la naissance

L'heure est à la détente pour Meghan Markle et Harry. Tandis qu'ils s'apprêtent à accueillir leur premier enfant d'ici à la fin du mois d'avril, le duc et la duchesse de Sussex se seraient offert une babymoon, une escapade romantique avant la naissance. Selon les informations du Sun publiées ce 4 avril 2019, le couple aurait passé quatre jours dans un hôtel cinq étoiles à Hook, à l'ouest de Londres.

Adeptes de la campagne, les futurs parents de 34 et 37 ans auraient jeté leur dévolu sur le luxueux Heckfield Place Hotel en se payant l'appartement le plus cher, à plus de 11 000 euros la nuit. Pour ce prix, les Sussex auraient donc profité de terrasses privées, d'une cuisine et d'une large salle à manger, d'une grande cheminée dans leur chambre à coucher... "Meghan n'est plus qu'à quelques semaines de son accouchement, donc Harry voulait vraiment la gâter, a rapporté une source du tabloïd. Ils voulaient un repos et une relaxation totale, et Meghan était très séduite par l'éthique bio de l'hôtel qui produit la plupart de ses aliments sur place."