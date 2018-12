Meghan Markle en froid avec son père, il a demandé son aide à son ex-femme

Voilà maintenant sept mois que Thomas Markle et sa duchesse de fille ne se parlent plus. Depuis qu'il a manqué le mariage royal de Meghan Markle avec le prince Harry en mai dernier, invoquant des problèmes cardiaques, l'Américain de 74 ans a perdu le contact avec sa cadette. Alors qu'il disait vouloir s'éloigner des médias, il a accordé une nouvelle interview au Daily Mail, ce dimanche 9 décembre 2018.

"Elle a bâti un mur de silence avec Harry, a-t-il déclaré. Ils ont fait ce qu'ils m'avaient dit de ne pas faire – ils croient toutes les choses négatives qui ont été écrites sur moi. Donc je leur tends la main, encore, pour essayer de corriger les mensonges et faire éclater la vérité." De fausses crises cardiaques, une proximité avec sa fille inventée, des histoires personnelles vendues aux tabloïds... Factures d'hôpital, photos et lettres souvenir de sa fille à l'appui, cet ancien chef éclairagiste à Hollywood refute le portrait peu reluisant que les médias lui dépeignent depuis sa fausse paparazzade organisée peu de temps avant les noces à Windsor.

Déplorant avoir été banni par la famille royale britannique malgré ses nombreuses tentatives de contacter sa fille, il est prêt à tout pour renouer avec elle. Il se serait tourné vers son ex-femme Doria Ragland, la mère de la duchesse, pour essayer d'y voir plus clair : "J'ai même donné une lettre à Doria en main propre, lui demandant pourquoi notre fille ne me parle plus."

Si Thomas Markle ne semble pas près d'avoir de nouvelles de Meghan de sitôt, son autre fille ajoutant de l'huile sur le feu, Doria Ragland devrait quant à elle avoir le privilège de célébrer Noël avec sa fille enceinte de cinq mois et le reste de la famille royale à Sandringham, et ce malgré les rumeurs de tensions avec Kate Middleton et le prince William.