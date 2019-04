Meghan Markle enceinte : Cette décision unique pour l'accouchement

Ce jeudi 11 avril 2019, Kensington Palace a diffusé un communiqué expliquant que Meghan Markle et le prince Harry ne voulaient pas indiquer le lieu où se déroulera l'accouchement de la duchesse de Sussex. Toutefois, le couple ne manquera pas de donner, ultérieurement, les détails sur la naissance de l'enfant.

"Le duc et la duchesse de Sussex sont très reconnaissants des mots de bienveillance qu'ils ont reçus de la part des habitants du Royaume-Uni et du monde entier alors qu'ils se préparent à accueillir leur bébé. Leurs Altesses Royales ont pris la décision personnelle de garder privés les plans autour de l'arrivée de leur enfant. Le duc et la duchesse ont hâte de partager cette nouvelle passionnante avec tout le monde une fois qu'ils auront eu l'occasion de célébrer tout cela en privé en tant que nouvelle famille", peut-on lire.

Selon la presse britannique, Meghan Markle envisagerait d'accoucher à son domicile de Frogmore Cottage, à Windsor, la nouvelle demeure qu'elle a investie avec le prince Harry dans le Berkshire. Une manière pour l'ancienne actrice américaine de 37 ans de se démarquer de Kate Middleton, l'épouse du prince William. Celle-ci a accouché de ses trois enfants à l'hôpital St Mary à Londres et a pris la pose à la sortie de la maternité avec le bébé dans les bras, pour les photographes. La regrettée princesse Lady Diana avait elle aussi exposé ses fils à leur naissance...

Meghan Markle, qui a épousé le prince Harry le 19 mai 2018 en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, a fêté sa grossesse lors de deux baby shower : une très coûteuse et qui a fait polémique à New York, et une autre en Angleterre. Depuis que l'on sait qu'elle va donner un nouvel héritier à la Couronne britannique, la jeune femme a été épiée à chacune de ses sorties, et ses tenues ainsi que ses faits et gestes ont été commentés, décortiqués... On comprend, dans ces circonstances, qu'elle veuille un peu d'intimité au moment de la venue au monde de son enfant.

Thomas Montet