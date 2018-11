Meghan Markle enceinte de 4 mois : Radieuse au bras d'Harry au théâtre

Après avoir assisté aux 70 ans du prince Charles à Buckingham Palace, Meghan Markle et le prince Harry ont fait une nouvelle apparition remarquée à Londres lundi soir. Ce 19 novembre 2018 au London Palladium avait lieu la nouvelle édition de la Royal Variety Performance. Une sortie qui survient alors que le duc et la duchesse de Sussex viennent de célébrer leurs six mois de mariage.

Radieuse dans son ensemble noir et blanc signé Safiyaa, une marque qu'elle a déjà portée lors de sa tournée dans le Pacifique, la future maman de 37 ans a fièrement affiché son début de ventre rond. Durant cette soirée caritative dont les profits iront soutenir des artistes anglais dans le besoin, le couple royal est allé à la rencontre des invités stars qui se sont produits sur scène : le groupe Clean Bandit, Andrea Bocelli et son fils Matteo, le groupe Take That, George Ezra et le casting de la comédie musicale Tina, The Tina Turner Musical.