Meghan Markle enceinte : Deux stars en lice pour être le parrain et la marraine

Le premier enfant du prince Harry et Meghan Markle est attendu pour le mois d'avril prochain. Le duc et la duchesse de Sussex auraient d'ores et déjà songé à plusieurs personnes de leur entourage pour devenir les parrain et marraine du bébé. Selon les informations du Daily Mail publiées le 28 novembre 2018, deux célébrités feraient de parfaits candidats.

Le tabloïd avance en effet que George Clooney pourrait bien se voir offrir ce rôle de choix auprès de l'enfant à naître. Une hypothèse confirmée par le cousin de l'acteur américain, un certain Ben Breslin : "Je suis complètement pour. Il ferait un parrain merveilleux, il ferait des merveilles avec n'importe quoi, c'est un bon gars", a-t-il déclaré auprès du média britannique.

Il n'y aurait pas à chercher bien loin pour ce qui est des potentielles marraines puisque sa femme, Amal Clooney, serait également en tête de liste : "Amal est magnifique et incroyable, c'est un bel ajout à notre famille, a commenté le cousin de son époux. Nous l'avons adorée dès que nous l'avons rencontrée. Pas de doute, il a tout gagné avec elle."

Des candidats idéaux

À moitié Britannique, élégante, brillante, discrète et elle-même mère de jeunes jumeaux, l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme cumule en effet les atouts qui feraient d'elle la marraine idéale. George Clooney apporterait quant à lui la touche américaine, hollywoodienne et engagée d'un point de vue caritatif, trois aspects qui renvoient directement à qui était Meghan Markle avant de devenir duchesse.

Les deux couples sont de bons amis depuis près de deux ans. Ils se verraient assez régulièrement en Angleterre, notamment dans la propriété de Sonning, dans le Berkshire, que possèdent George et Amal Clooney. Après avoir assisté au mariage royal en mai dernier à Windsor, ces derniers avaient invité les jeunes mariés à passer quelques jours de vacances dans leur villa donnant sur le lac de Côme en août dernier. Une escapade en toute discrétion lors de laquelle le prince Harry et George Clooney, tous deux passionnés de sport et de motos, se seraient tout particulièrement rapprochés.