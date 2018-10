Meghan Markle enceinte : Epaules dénudées et talons vertigineux, une apparition...

Depuis le mardi 16 octobre 2018, le duc et la duchesse de Sussex ont entamé leur première visite officielle en Australie, aux îles Tonga, aux Fidji, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. La veille de leur arrivée, Kensington Palace annonçait la grossesse de Meghan Markle redoublant ainsi l'excitation du public pour ce voyage. Looks, baby-bump naissant, la duchesse est l'objet de toutes les curiosités...

Samedi 28 octobre, Meghan Markle, enceinte donc, et le prince Harry étaient de retour à Sydney pour la cérémonie de clôture de la quatrième édition des Invictus Games. Cette compétition dont le prince est à l'origine, réunit plusieurs nations dont celles du Commonwealth et voit s'affronter dans plusieurs disciplines sportives d'anciens soldats et des vétérans handicapés.

Après une cérémonie d'ouverture au célèbre Opera House de Sydney, la clôture s'est tenue au Qudos Bank Arena dans le parc olympique de la ville, construit pour les Jeux olympiques de 2000. Le prince Harry a pris la parole et s'est mis tout le public (environ 12 000 personnes) dans la poche avec son charme, sa décontraction et son humour. Meghan Markle s'est également présentée seule sur scène. La duchesse portait une robe kaki, signée Antonio Berardi, à la coupe droite, d'une longueur très chaste et d'une largeur suffisante pour dissimuler ses premières rondeurs de grossesse. À sa boutonnière, le coquelicot symbole des anciens combattants britanniques. Ses cheveux étaient relevés en chignon. Vous avez dit stricte ? La coupe de sa robe, façon smoking, dévoilait ses graciles épaules...

Certes une duchesse ne peut se permettre toutes les fantaisies vestimentaires, mais pour cette occasion, Meghan Markle avait surtout misé sur une paire de sandales hautes, au talon aiguille, couleur nude, à la bride oversize. Un modèle dont on ignore encore le créateur ou la créatrice, mais un modèle absolument renversant et sexy.

Un discours impeccable

Reste son discours. Sans surprise, Meghan Markle a été irréprochable dans sa prise de parole remerciant les hommes et les femmes qui s'engagent dans l'armée. "Sur une touche plus personnelle, j'aimerais tous vous remercier de m'accueillir dans la famille des Invictus Games, a déclaré la duchesse de Sussex. Je ne suis pas sûre que vous le sachiez, mais avant que je ne rencontre mon mari, j'ai eu l'incroyable honneur de rencontrer les troupes britanniques déployées à travers le monde, en Afghanistan et dans différents autres pays." Et la duchesse de poursuivre : "En visitant ces bases militaires, j'ai eu l'opportunité d'avoir un aperçu de la vie de ceux qui servent leur pays (...) Être ici me rappelle ces souvenirs."

Le chanteur Aloe Blacc a également participé à cette cérémonie clôture. Il a notamment eu la mission d'annoncer l'arrivée sur scène du très attendu prince Harry, lequel était applaudi depuis les tribunes par David Beckham et ses fils Romeo et Cruz. La prochaine édition des Invictus Games se tiendra à La Haye au Pays-Bas en 2020.

Quant à Meghan Markle et Harry, ils vont se rendre à Wellington en Nouvelle-Zélande ce dimanche matin pour la suite de leur visite officielle.