Meghan Markle enceinte : Le prince Charles en dit plus sur le prénom du bébé

Quel prénom le prince Harry et sa femme Meghan Markle donneront-ils à leur premier enfant ? Attendu pour le printemps 2019, ce bébé fait déjà l'objet de toutes les convoitises. Si la presse commence déjà à émettre des hypothèses et que les bookers lancent les premiers paris, la famille royale n'est pas en reste sur le possible prénom de ce nouveau-né.

Et c'est Charles qui a lancé les hostilités. Jeudi 22 novembre, le futur roi était invité à une réception donnée à l'ambassade australienne à Londres. L'occasion pour lui d'évoquer le récent voyage en Australie (et ses états voisins) de son fils Harry avec son épouse, la duchesse de Sussex. "Soit dit en passant, mon fils Harry m'a dit que durant leur récent séjour en Australie, lui et son épouse se sont vus offrir quelques suggestions pour le prénom de leur futur enfant" a ainsi déclaré le prince de Galles.

"Entre nous, je suspecte que Kylie ou Shane pourraient être dans la liste" a-t-il poursuivi. L'héritier à la couronne n'était évidemment pas sérieux, faisant une référence à deux icônes australiennes, la chanteuse Kylie Minogue et le joueur de cricket Shane Warne. "Mais à votre place, mesdames, messieurs, je ne me ferais pas trop d'illusions sur Edna et Les", qui sont quant à eux les prénoms de deux personnages de fiction baptisés Edna Everage et Les Patterson et créés par l'humoriste Barry Humphries.

Du côté des parieurs, les cotes commencent à s'envoler. On parie à 16/1 pour un petit Arthur, à 18/1 sur une jolie Victoria, et plus intéressant encore, un 9/1 pour Diana (le prénom de la mère d'Harry) ou Elizabeth (celui de l'actuelle reine). Les noms Alice, Jesse, Henry, James, Alan, Steve, Rose ou encore Edward circulent également.